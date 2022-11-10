В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за крупного пожара в промышленном цеху

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге автоинспекторы перекрыли участок улицы Билимбаевской из-за серьезного пожара, который произошел на территории промышленного цеха. Спасатели получили сообщение о возгорании в 15:25 по местному времени, как оказалось, его площадь составляет порядка 400 квадратных метров.

- Участок по улице Билимбаевской от Маневровой до Расточной закрыли для автомобилистов в обоих направлениях, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В региональном отделении ГУ МЧС отметили, что по оперативной информации происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало, позже стало известно, что спасатели локализовали пожар на площади в 450 «квадратов». На месте работают 44 человека личного состава, а также 13 единиц специальной техники.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в промзоне на улице Аппаратной, площадь возгорания в ангаре с пластиковой продукцией стремительно выросла со 100 до четырех тысяч квадратных метров, службы МЧС потратили больше суток на тушение.