«Не хватает воды»: в Екатеринбурге площадь пожара в промзоне выросла до четырех тысяч «квадратов»

Для борьбы с огнем задействовали 109 человек и 32 единицы спецтехники. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге площадь пожара в промзоне на улице Аппаратная выросла до четырех тысяч квадратных метров. По данным МЧС, горит пластиковая продукция в ангаре. Изначально площадь возгорания составляла 100 «квадратов», однако стремительно выросла из-за специфики хранящегося на складе материала.

- Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Для борьбы с огнем задействовали 109 человек и 32 единицы спецтехники, в том числе пожарный поезд и поливомоечные машины.

- В тушении сейчас участвуют те пожарные, которые заступили на плановое дежурство, дополнительных сил пока не требуется, - сообщили «КП-Екатеринбург» в регональном МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, что первое сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 14 октября в 16:32 по местному времени.

- Сложности в тушении связаны с тем, что не хватает воды. Пожарный водоем 650 кубических метров иссяк. Работаем на подвозной воде, - отметил начальник Главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

Ранее, 10 августа, в Екатеринбурге на территории промзоны на Сибирском тракте произошел крупный пожар. Огонь охватил сначала деревянные поддоны, а затем перекинулся на ангар. Из строительного вагончика эвакуировали 10 человек. Также с места пожара на безопасное расстояние отогнали четыре дальнобойных автомобиля и бензовоз.