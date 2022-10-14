Площадь пожара в промзоне на Эльмаше увеличилась в восемь раз

Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге площадь пожара а промзоне на улице Аппартаная увеличилась со 100 до 800 квадратных метров. Там горит пластиковая продукция в ангаре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание действует на улице Аппартаная. Фото: читатель

- Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы, - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило пожарным на пульт 14 октября в 16:32. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С огнем борются 73 спасателя. Также задействована 21 единица пожарной техники.

В борьбе с огнем задействована 21 единица пожарной техники. Фото: читатель

При этом от очага возгорания валит черный дым. Сообщение о пожаре поступило пожарным на пульт 14 октября в 16:32.

С огнем борются 73 спасателя. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее, 10 августа, в Екатеринбурге на территории промзоны на Сибирском тракте произошел крупный пожар. Огонь охватил сначала деревянные поддоны, а затем перекинулся на ангар. Из строительного вагончика эвакуировали 10 человек. Также с места пожара на безопасное расстояние отогнали четыре дальнобойных автомобиля и бензовоз.

Кроме того, из ангара вытащили девять газовых баллонов. Огонь тогда охватил тысячу квадратных метров. Пожарные, использовали беспилотник для разведки и задействовали высотную технику.