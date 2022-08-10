Обрушилась кровля и стена ангара Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 10 августа, на территории промзоны на Сибирском тракте произошел сильный пожар. Огонь охватил сначала деревянные поддоны, а затем перекинулся на ангар.

- В 02:16 поступило сообщение о пожаре. Из строительного вагончика, находящегося вблизи места пожара, были эвакуированы 10 человек. Огнеборцами с места пожара на безопасное расстояние были эвакуированы 4 дальнобойных автомобиля и бензовоз, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные создали два боевых участка для тушения пожара Фото: МЧС по Свердловской области

По данным спасателей, из ангара успели вытащить девять газовых баллонов. Тем не менее, во время тушения пожара была угроза взрыва, поэтому пожарные работали с безопасного расстояния. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой, быстрым распространением огня и низким давлением водопроводной сети.

Когда пожарные приехали на вызов, площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Когда его удалось локализовать, спустя два часа, пламя уже распространилось на площади 1 000 квадратных метров.

С огнем боролись 37 человек личного состава и 15 единиц пожарно-спасательной техники Фото: МЧС по Свердловской области

Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара. Пожарные создали два боевых участка для тушения пожара, использовали беспилотник для разведки и задействовали высотную технику.

- Всего к тушению пожара привлечены 37 человек личного состава, 15 единиц пожарно-спасательной техники. В 05:37 открытое горение на пожаре было ликвидировано, - рассказали в региональном МЧС.

Сейчас пожарными проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. По данным спасателей, во время пожара никто не пострадал.

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