В Екатеринбурге сильный пожар произошел на улице Европейская

Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге вечером, 7 августа, сильный пожар произошел на улице Европейская,74. На открытой площадке вспыхнули поддоны.

- В 23:05 поступило сообщение о пожаре. Из-за большой горючей нагрузки, существует угроза распространения пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сначала сообщалось, что огонь распространился на площади 80 квадратных метров. На месте работали 14 человек личного состава и 4 единицы техники. В 00:50 огонь уже охватил 1050 квадратных метров, когда пожарные локализовали открытое горение. В 02:11 открытое горение было ликвидировано.

В 02:11 открытое горение было ликвидировано Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В МЧС отметили, что тушение пожара осложнялось тем, что над поддонами проходила высоковольтная линия электропередач. Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели. Информации о пострадавших не поступало.