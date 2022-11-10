Ледовый городок в Екатеринбурге откроют без салюта

Развлекательных мероприятий на открытии ледового городка не запланировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открытие ледового городка 2023 пройдет без праздничного фейерверка. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе городской мэрии. Как уже сообщалось ранее, его темой станет 300-летний юбилей города.

- Развлекательных мероприятий на открытии ледового городка пока не запланировано, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что парковку на Площади 1905 года закроют уже в эту пятницу, 11 ноября. В выходные пройдет традиционная ярмарка, а уже с понедельника, 14 ноября, начнут возводить ледовый городок.

В прошлом году, на церемонии открытия ледового городка 2022 была праздничная программа, а также салют. Тематикой фигурок стали мотивы русских сказок «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На его торжественном открытии гостей в образе Снегурочки поздравляла мисс Екатеринбург – Виолетта Сараева.