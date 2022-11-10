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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:44

Ледовый городок в Екатеринбурге откроют без салюта

Возводить ледовый городок будут со следующей недели
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Развлекательных мероприятий на открытии ледового городка не запланировано

Развлекательных мероприятий на открытии ледового городка не запланировано

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открытие ледового городка 2023 пройдет без праздничного фейерверка. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе городской мэрии. Как уже сообщалось ранее, его темой станет 300-летний юбилей города.

- Развлекательных мероприятий на открытии ледового городка пока не запланировано, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что парковку на Площади 1905 года закроют уже в эту пятницу, 11 ноября. В выходные пройдет традиционная ярмарка, а уже с понедельника, 14 ноября, начнут возводить ледовый городок.

В прошлом году, на церемонии открытия ледового городка 2022 была праздничная программа, а также салют. Тематикой фигурок стали мотивы русских сказок «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На его торжественном открытии гостей в образе Снегурочки поздравляла мисс Екатеринбург – Виолетта Сараева.