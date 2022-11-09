Названа дата закрытия парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге

Строительство Ледового городка на площади 1905 года начнется уже 14 ноября. Но закроют парковку раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам Екатеринбурга, которые привыкли оставлять машину в самом центре на площади 1905 года, ближайшие два месяца придется ставить автомобиль в другом месте. На следующей неделе там начинают строить Ледовый городок. Правда, парковку при этом закроют на два дня раньше.

- Площадь 1905 года для парковки машин закроют уже в пятницу вечером, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Дело в том, что в субботу и воскресенье там будет проходить ярмарка. Строительство Ледового городка начнется уже 14 ноября и завершится в конце декабря. Все это время стоянка на площади 1905 года будет закрыта.

В этом году возводить Ледовый городок будет компания Айс Проект 2000, которая выполняла эту работу и в предыдущие годы.

- Заявка этой организации была единственной поданной на конкурс, - уточняют в администрации.

В этом году Ледовый городок будет посвящен грядущему 300-летию Екатеринбурга. Из городского бюджета на него планируют потратить рекордные 26,2 миллиона рублей. Это самая большая сумма с 2008 года. При этом увеличение стоимости связано с подорожанием товаров.

- Сумма была незначительно увеличена в этом году в связи с увеличением стоимости всех материалов и логистики в целом, - рассказывал «КП-Екатеринбург» начальник Управления культуры городской администрации Илья Марков.

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