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Общество9 ноября 2022 13:00

Названа дата закрытия парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге

Уже в выходные парковка у памятника Ленину будет закрыта
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Строительство Ледового городка на площади 1905 года начнется уже 14 ноября. Но закроют парковку раньше

Строительство Ледового городка на площади 1905 года начнется уже 14 ноября. Но закроют парковку раньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам Екатеринбурга, которые привыкли оставлять машину в самом центре на площади 1905 года, ближайшие два месяца придется ставить автомобиль в другом месте. На следующей неделе там начинают строить Ледовый городок. Правда, парковку при этом закроют на два дня раньше.

- Площадь 1905 года для парковки машин закроют уже в пятницу вечером, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Дело в том, что в субботу и воскресенье там будет проходить ярмарка. Строительство Ледового городка начнется уже 14 ноября и завершится в конце декабря. Все это время стоянка на площади 1905 года будет закрыта.

В этом году возводить Ледовый городок будет компания Айс Проект 2000, которая выполняла эту работу и в предыдущие годы.

- Заявка этой организации была единственной поданной на конкурс, - уточняют в администрации.

В этом году Ледовый городок будет посвящен грядущему 300-летию Екатеринбурга. Из городского бюджета на него планируют потратить рекордные 26,2 миллиона рублей. Это самая большая сумма с 2008 года. При этом увеличение стоимости связано с подорожанием товаров.

- Сумма была незначительно увеличена в этом году в связи с увеличением стоимости всех материалов и логистики в целом, - рассказывал «КП-Екатеринбург» начальник Управления культуры городской администрации Илья Марков.

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