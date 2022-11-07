В Свердловской области мобилизовали 27 специалистов гособоронзаказа

Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос губернатору Евгению Куйвашеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мобилизовали 27 специалистов ВСМПО-АВИСМА. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Парламентарий считает, что уральцев необходимо вернуть на рабочие места.

Иванов направил запрос на имя губернатора Евгения Куйвашева.

- Убежден, что задача мобилизации - усиление армии и укрепление обороноспособности страны. В случае с ВСМПО-АВИСМОЙ результат получается ровно противоположный, - пишет Максим Иванов.

Напомним, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Ранее власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.