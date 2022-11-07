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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:20

В Свердловской области мобилизовали 27 специалистов гособоронзаказа

Теперь их пытаются вернуть домой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос губернатору Евгению Куйвашеву

Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос губернатору Евгению Куйвашеву

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мобилизовали 27 специалистов ВСМПО-АВИСМА. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Парламентарий считает, что уральцев необходимо вернуть на рабочие места.

Иванов направил запрос на имя губернатора Евгения Куйвашева.

- Убежден, что задача мобилизации - усиление армии и укрепление обороноспособности страны. В случае с ВСМПО-АВИСМОЙ результат получается ровно противоположный, - пишет Максим Иванов.

Напомним, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Ранее власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.