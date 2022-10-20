В столкновении Lada и Gelаndewagen на Уралмаше пострадали два человека

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Появились подробности серьезной аварии на пересечении улиц Восстания и 40 лет Октября. Как оказалось в ДТП с участием Lada XRAY и Mercedes Gelаndewagen пострадали два человека.

- Водитель внедорожника двигался в сторону улицы Ломоносова, когда решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, где и влетел в отечественную легковушку. В ДТП пострадал пассажир Lada, от удара машину отбросило на пешехода на тротуаре, обоих с различными травмами увезли в больницу № 23, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, ранее на 6-м километре ЕКАД произошла смертельная авария. Днем 20 октября серебристый KIA Rio влетел под «Газель». В результате столкновения 38-летний водитель иномарки погиб на месте.