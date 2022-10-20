Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2022 16:02

На Уралмаше произошла серьезная авария с участием отечественной легковушки и Gelаndewagen

Очевидцы говорят, что виновником ДТП стал водитель на немецком внедорожнике
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: паблик вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Фото: паблик вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге на пересечении улиц Восстания и 40 лет октября произошла серьезная авария с участием двух автомобилей: столкнулись Lada XRAY и Mercedes Gelаndewagen.

Очевидцы происшествия рассказали паблику Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург», что виновником ДТП стал водитель на немецком внедорожнике.

- «Мерседес» на полной скорости влетел в «Ладу», еще и задели девушку на тротуаре, - сообщила женщина, ставшая свидетелем аварии.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу заявили, что автоинспекторы уже выехали на место, более подробная информация появится позже.

Напомним, ранее на 6-м километре ЕКАД произошла смертельная авария. Днем 20 октября серебристый KIA Rio влетел под «Газель». В результате столкновения 38-летний водитель иномарки погиб на месте.