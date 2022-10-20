38-летний мужчина скончался на месте. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

На 6-м километре ЕКАД произошла смертельная авария. Днем 20 октября серебристый KIA Rio влетел под «Газель». В результате столкновения 38-летний водитель иномарки погиб на месте. Страшные кадры с места ДТП опубликовал «Инцидент Екатеринбург».

По данным «КП-Екатеринбург», за рулем KIA был житель уральской столицы по имени Кирилл. Его стаж вождения - 18 лет.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- По предварительной информации водитель автомашины KIA Rio двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону дублера Сибирского тракта, при совершении обгона автомашины Scania с полуприцепом «тонер» выехал в крайнюю левую полосу движения, где допустил столкновение стоящей автомашиной «Газель», после чего иномарку отбросило на попутно движущуюся Scania, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает, что при совершении маневра обгона важно правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии.