Свердловские казаки отправились добровольцами в зону СВО

Казаки отправились на фронт 18 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Казаки из Сухого Лога отправились добровольцами в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает местное станичное казачье общество на своей странице во «ВКонтакте».
- Они с честью и доблестью будут нести службу в казачьем подразделения «Ермак», - говорится в сообщении.
Казаки отправились на фронт 18 октября.
Ранее редакция «КП-Екатеринбург» рассказывала о 36-летнем Константине Рублеве, который оправился добровольцем в зону спецоперации. Он является многодетным отцом и воспитывает трех ребят. Рублев отметил, что его семья им гордится.
Также мы рассказывали о 23-летнем студенте из Екатеринбурга Арсении Кислякове. Этим летом он дважды побывал в зоне спецоперации на Украине. Арсений признался, для чего ему нужны такие поездки и, почему он хочет туда вернуться.