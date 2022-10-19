Свердловские казаки отправились добровольцами в зону СВО

Казаки отправились на фронт 18 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казаки из Сухого Лога отправились добровольцами в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает местное станичное казачье общество на своей странице во «ВКонтакте».

- Они с честью и доблестью будут нести службу в казачьем подразделения «Ермак», - говорится в сообщении.

Казаки отправились на фронт 18 октября.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» рассказывала о 36-летнем Константине Рублеве, который оправился добровольцем в зону спецоперации. Он является многодетным отцом и воспитывает трех ребят. Рублев отметил, что его семья им гордится.

Также мы рассказывали о 23-летнем студенте из Екатеринбурга Арсении Кислякове. Этим летом он дважды побывал в зоне спецоперации на Украине. Арсений признался, для чего ему нужны такие поездки и, почему он хочет туда вернуться.