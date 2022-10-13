«Раненых на чужих и своих не делим»: студент-медик из Екатеринбурга дважды побывал в зоне спецоперации добровольцем

Парню 23 года, он учится на третьем курсе медицинского университета. Фото: предоставлено Арсением Кисляковым

Студенту из Екатеринбурга Арсению Кислякову 23 года, он учится на третьем курсе медицинского университета и, казалось бы, ничем не отличается от других. Однако смелости этого парня можно только позавидовать, этим летом он дважды побывал в зоне спецоперации на Украине. Арсений рассказал «КП-Екатеринбург» для чего ему нужны такие поездки и, почему он хочет туда вернуться.

ПРОСТО НЕ МОГ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ

- Арсений, расскажи, когда ты впервые понял, что ты можешь поехать медиком-добровольцем в зону СВО?

- В 2013-м, когда начались беспорядки в Киеве, мне было 15 лет. Меня шокировали новости о том, что люди на Украине буквально дрались в кровь. И уже тогда внутри появилось ощущение, что стоит туда поехать, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим. Дело в том, что мои родители – врачи. Поэтому сам я вырос отчасти на их работе, среди медиков. Скажем так, мой выбор был предопределен заранее. Но в те годы говорить об этом всерьез было рано. Я очень тяжело принимал то, что я ничего не могу сделать. Когда стал старше и поступил в университет, появилась возможность оказаться там и принести пользу обществу.

Один из страхов Арсения - это растеряться, замешкаться и неправильно оказать помощь пострадавшему. Фото: предоставлено Арсением Кисляковым

- Как родители отреагировали на твое решение?

- О первой командировке я сказал им максимально близко перед отъездом, потихоньку складывал вещи на балконе, и если бы мне кто-то или что-то помешало выйти через дверь, я бы покинул квартиру семьи через него, благо, живем на втором этаже (смеется). И мама, и папа знают, что я разорвусь на части, но выполню то, что мне пришло в голову. Я оставил своих питомцев у друзей, у меня это змея и паук, и с чистой совестью двинулся в путь.

- Ты вообще как-то представлял, как будут проходить эти поездки?

- Ехал и не знал, что меня ждет впереди, куда приеду. В первый раз я ездил в Донецк в составе гуманитарного конвоя. Тогда мне помогало Оренбургское казачье общество. Второй раз я ехал самостоятельно, и мне удалось попасть в центр медицины катастроф в Луганске медбратом выездной бригады. Задача минимум – это вернуться живым, задача максимум – помочь другим людям.

МЫ НЕ ДЕЛИМ РАНЕНЫХ НА СВОИХ И ЧУЖИХ!

- Как относилось местное население к таким добровольцам, как ты?

- Чаще всего я был в халате или спецовке, и когда ты находишься на вызове, человека меньше всего интересуют твои политические взгляды и происхождение. Просто концентрируешься на простой задаче – помочь пострадавшим, и мы эту задачу выполняли хорошо. Например, добросовестное оказание помощи пленным не оказывало какой-то жесткой волны протестов в медицинском сообществе. Мы понимали, что и им необходимо показать человечность, уж оценили они это или нет, но мы со своей стороны сделали все, что могли.

Поездки в зону СВО изменили взгляды Арсения. Фото: предоставлено Арсением Кисляковым

- Чем заняты добровольцы в таких командировках?

- Вызовами, которые обычно выполняет скорая помощь. Занимались эвакуацией раненых, их могли привезти на какой-нибудь блокпост, мы оказывали первую помощь и транспортировали до больницы. На передовой мне также удалось побывать, в мои задачи входила работа с пострадавшими, которых выносили с поля битвы.

- Что изменилось после поездки?

- Эти поездки полностью изменили мои взгляды на мир. Когда вернулся домой, несколько раз пересмотрел фильм Тарковского «Андрей Рублев». Оказалось, мне очень близок этот персонаж в плане того, как оставаться человеком, сохранить эту хрупкость и не стать бесчувственным, как это часто бывает в гражданской медицине. Там мы помогали раненым вне зависимости от их положения. Не разбираюсь в подразделениях по ту сторону, но пострадавшие были самые разные: с какими-то татуировками, лозунгами на теле, но мы помогали всем, врачи не делят пострадавших на своих и чужих, для нас это пациенты, лечили вообще всех. Мое решение поехать туда сильно повлияло на круг общения, кто-то отговаривал и говорил, что это чужой конфликт, в которой не стоит вмешиваться, а для меня это в первую очередь это люди, которым необходима помощь.

- Опиши свой обычный день в зоне СВО

- Сутки в центре медицины катастроф, отсыпной день, а потом можешь заниматься какими-то своими программами, в моем случае это было посещение подразделений, которые вывели из боев. Иногда делился с другими своим опытом оказания первой помощи.

Аресению довелось побывать в Донецке и Луганске

- На фоне частичной мобилизации остро встал вопрос о самостоятельной покупке экипировки бойцов, коснулось ли это тебя?

- Я ездил за свой счет, занял денег у родителей, теперь вот буду им отдавать из заработанных на «гражданке». На свои деньги покупал перевязочные материалы, жгуты, кровоостанавливающие препараты, спальник, рюкзак. В дальнейшем планирую подобные выезды, быть максимально близко к передовой, возможно, придется докупать бронежилет, защиту головы, рук и ног, удобную обувь.

Я СОБИРАЮСЬ ВЕРНУТЬСЯ!

- Что самое страшное, когда находишься в месте, где рядом идут боевые действия?

- Вообще боевые действия – это само по себе страшно, сложно представить вещи похуже. Самое главное – не хотелось растеряться, замешкаться и неправильно оказать помощь, но фатальных ошибок у нас не было, в тех местах быстро учишься. Больших страхов не было, кроме обычного за собственную жизнь, что может что-то случиться.

Арсений утверждает, что медики не делят раненых на своих и чужих

- Много ли раненых прошло именно через тебя?

- Не считал, сколько пострадавших прошло именно через меня, но их было много, в какой-то момент их не было вообще в течение дня, а потом происходил наплыв в человек 10, доставляли как гражданских, так и людей из народной милиции и пленных.

- Собираешься ли ты вернуться, чтобы снова помогать другим, или считаешь, что уже выполнил свой долг?

- Каждый раз, когда едешь туда – думаешь, как бы вернуться домой, чтобы ничего не случилось. Но я буду возвращаться туда, просто из-за того, что я не могу принять происходящее, мне хочется быть там. В данный момент держит учеба, я должен доучиться и стать настоящим врачом. Там у меня погиб друг, он был военный медик из народной милиции, важно продолжить то, чем он занимался, мне он иногда снится. Считаю, что, если человек не завершил свое дело, он не умер и находится где-то рядом.

Арсений на собственные деньги покупал лекарства и экипировку Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Однажды ты уже говорил, что твоя мечта – это поступить в военную Академию Санкт-Петербурга, она у тебя осталась?

- Когда-то очень хотел поступать в военную академию, однако эти поездки напрочь разрушили все мечты, но отказываться от этой идеи пока не планирую. В очень далеких перспективах все же попробую поступить в Санкт-Петербург после окончания нашего вуза в Екатеринбурге.