К 2045 году в Екатеринбурге будет жить 2 миллиона человек

Екатеринбург продолжит расти в ближайшие десятилетия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выставке Форум 100+ в Екатеринбурге во вторник, 18 октября, обсуждали концепцию территориального развития города. Ее заложат в Генеральный план развития города до 2040 года. Работая над документом, сотрудники мэрии рассказали, как изменится численность населения Екатеринбурга в ближайшие годы.

- К 2045 году ожидается рост населения до 2 миллионов человек, - сказал Павел Скачков, начальник мастерской генерального плана Екатеринбурга. - Соответственно до 2045 года нужно строить до 50 миллионов квадратных метров жилья в год.

Новая концепция развития города должна была, в том числе, ответить на вопрос, хватит ли у Екатеринбурга территорий, чтобы разместить в 2045 году всех жителей.

- Да, хватит, - сказал Павел Скачков. - У нас для этого есть три сценария. Во-первых, это строительство новых домов на месте аварийных или ветхих. Во-вторых, это размещение жилых домов на нежилых территориях. В-третьих, это освоение новых территорий.

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