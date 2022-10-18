В мэрии Екатеринбурга не подтвердили повышение проезда с 2023 года

Предложения о повышении проезда могли звучать на совещаниях, но никаких решений не принималось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга не подтвердили повышение проезда в общественном транспорте с 2023 года. Ранее URA.RU со ссылкой на источник сообщило, что билеты подорожают с 1 января в автобусах, трамваях и троллейбусах.

- Никаких документов по этому поводу (расчетов от перевозчиков, письма в РЭК) в настоящий момент нет, - объяснили в администрации «КП-Екатеринбург».

Однако там отметили, что в мэрии проходят совещания, на которых обсуждают сложную финансовую ситуацию в МУП «Гортранс». В администрации подчеркнули, что предложения о повышении проезда могли звучать, но никаких решений не принималось.

В 2022 году в Екатеринбурге повысили стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах с 28 до 32 рублей. Это произошло с 11 февраля. Прежним тариф остался только в метро.

В январе 2022 года стало известно, что в Екатеринбурге МУП «Гортранс» накопил 594 миллиона рублей долгов. В предприятии отмечали, что недофинансирование отражается на подвижном составе. Там заявляли о прекращении плановых ремонтов тяговых подстанций трамвайных путей.