«Гортранс» Екатеринбурга накопил долгов на 594 миллиона рублей

Предприятие было вынуждено ограничить скорость движения трамваев из-за неотремонтированных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге МУП «Гортранс» накопил 594 миллиона рублей долгов. Об этом на экскурсии по предприятию рассказал главный инженер учреждения Александр Щипанов.

- Трудно говорить о стабильной работе предприятия. Недофинансирование отражается на подвижном составе. Прекращены плановые ремонты тяговых подстанций трамвайных путей, - заявил он.

Щипанов отметил, что дефекты на путях накапливаются. «Гортранс» был вынужден ограничить скорость движения трамваев до 10 километров в час. Всего нужно отремонтировать 40 километров путей.

Впервые о долгах «Гортранса» Екатеринбурга стало известно в начале осени 2021 года. Предприятие задолжало 138 миллионов за пять месяцев. Энергетики пригрозили оставить весь город без троллейбусов и трамваев. Однако позже они передумали.

Мэр Екатеринбурга заявлял, что основная причина ситуации с долгами – коронавирусные ограничения.

Ранее стало известно, что «Гортранс» под Новый год погасил свои многомиллионные долги перед «Екатеринбургэнергосбытом». В общей сложности от предприятия на счета энергетиков с октября этого года поступило больше 278 миллионов рублей.

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