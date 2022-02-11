Проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга подорожал на 4 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 11 февраля, стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга выросла до 32 рублей. Тариф останется прежним только в метрополитене.

- Проезд изменится в момент вступления решения Региональной энергетической комиссии в силу через десять дней с момента подписания этого постановления и опубликования его, - рассказал ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. - Мы не меняем тариф в метрополитене, меняется только тариф на уличном транспорте.

Также он заверил горожан, что тарифы для льготников сохранят до начала марта. Для них стоимость проезда увеличится позже. Кроме того, в городе введут единый проездной для всех видов общественного транспорта, так как теперь верхняя планка стоимости проезда находятся на одной цифре.