В мэрии рассказали, сколько будет стоить единый проездной в Екатеринбурге

Единый проездной в Екатеринбурге смогли вернуть после того, как стоимость проезда в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах сравнялась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 марта в Екатеринбурге начнет действовать единый проездной билет. Сделать его городские власти смогли благодаря повышению стоимости проезда в общественном транспорте. С 11 февраля и в метро, и в трамвае, и в автобусе, и в троллейбусе за поездку надо будет платить одни и те же 32 рубля. В связи с этим в мэрии рассказали, кому и в какую сумму обойдется месяц использования проездного.

- На четырех видах транспорта по новому электронному проездному билету месяц поездок для организаций будет стоить – 2 тысячи 900 рублей. Для граждан – 2 тысячи 800 рублей. Для студентов – 1 тысяча 900 рублей. Для школьников – 1 тысяча 500 рублей, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Есть и другие варианты. Объясняем, в какую сумму обойдется проездной.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

2 230 рублей – месяц поездок на автобусе или месяц поездок на трамвае

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1 250 рублей – месяц поездок на трамвае или месяц поездок автобусе

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

740 рублей – месяц поездок на троллейбусе или на трамвае или на автобусе

960 рублей – месяц поездок и на автобусе, и на трамвае, и на троллейбусе

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

520 рублей – на месячный проезд в автобусе, метро, трамвае и троллейбусе. Правда, тут есть лимит – не больше 50 поездок.

970 рублей – без ограничений по количеству поездок, но без метро. Воспользоваться проездным можно на автобусе, троллейбусе или трамвае.

Также в мэрии объяснили, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте по «электронному кошельку».

- Для граждан – 30 рублей за одну поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, 32 рубля за одну поездку в метро, - рассказали в администрации Екатеринбурга. – Для студентов – 28,5 рублей за одну поездку. Для школьников – 27,5 рублей за одну поездку. Для пенсионеров – 23 рубля за поездку.

Электронный пересадочный проездной на автобус, трамвай и троллейбус обойдется в 32 рубля. Пересадку можно сделать в течение 30 минут. Если же вам нужен пересадочный проездной, включающий еще и метро, по которому пересадку можно сделать в течение 60 минут, то стоить одна поездка будет 62 рубля.

- Мы предусмотрели пересадочный тариф на 60 минут в метрополитене, что позволит горожанам делать больше пересадок, добираясь с одного конца города в другой и экономить на проезде, – отметил Алексей Бубнов, заместитель Главы Екатеринбурга.

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