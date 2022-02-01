В мэрии Екатеринбурга назвали дату повышения проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в Екатеринбурге не повышалась 5 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга заявили, что для обычных пассажиров стоимость проезда до 32 рублей повысится с 11 февраля 2022 года. Для владельцев ЕКАРТ будет действовать скидка, а льготникам проезд повысят с 1 марта, так как на обновление тарифного меню нужно время. Об этом заявил заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

ПРОЕЗД ЛЬГОТНИКАМ ПОВЫСЯТ С МАРТА

- Проезд изменится в момент вступления решения Региональной энергетической комиссии в силу через десять дней с момента подписания этого постановления и опубликования его. 31 января 2022 года было выпущено постановление, соответственно, 11 февраля 2022 года. Мы не меняем тариф в метрополитене, меняется только тариф на уличном транспорте, - говорит Алексей Бубнов.

По его словам, тарифное меню для льготных категорий граждан обновят в середине февраля, однако до марта будут действовать прежние тарифы.

Также Алексей Бубнов заверил горожан, что тарифы для льготников сохранят до начала марта. Для них стоимость проезда увеличится позже.

- Максимальный тариф, это 32 рубля, вступает в силу с 11 февраля, тарифное меню вступит в силу с 15 февраля, но продажа проездных и всех остальных пересадочных тарифов начнет свое действие 1 марта. В феврале действуют те тарифы, которые были в существующих параметрах, - говорит Бубнов.

Что касается льготников, то пока четких цифр по повышению тарифов для них нет. Однако, примерную стоимость можно высчитать, исходя в разницы в 4 рубля в процентном соотношении. То есть, как скидка в 4 рубля в процентном отношении относится к 28 рублям. Так и новая скидка будет действовать к 32 рублям, исходя из такого соотношения.

В пандемию общественный транспорт Екатеринбурга работал в убыток Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

Заместитель главы Екатеринбурга озвучил еще один важный момент – в городе введут единый проездной для всех видов общественного транспорта, так как теперь верхняя планка стоимости проезда находятся на одной цифре.

Также Алексей Бубнов заявил, что сейчас с руководством Свердловской области обсуждается вопрос о повышении штрафов за безбилетный проезд в транспорте.

- Штраф в сто рублей при стоимости проезда в 32 рубля не является серьезной воспитательной мерой. Сейчас смотрим, как перераспределить полномочия, чтобы наделить полномочиями, в том числе, и транспортные предприятия. И, соответственно, отрабатываем с коллегами из Правительства Свердловской области повышение штрафных санкций.

Для владельцев ЕКАРТ будет сохранена скидка в наземном транспорте, однако в метро пока скидки не будет.

- У нас достаточное большое падение пассажироперевозок в метрополитене, большие убытки, в том числе, и в связи с пандемией, - заключил Алексе Бубнов.

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