В Екатеринбурге вернут единый проездной на 4 вида транспорта

Цены на проезд подрастут с 11 февраля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после повышения стоимости проезда с 11 февраля 2022 года цена на билет сравняется в наземном транспорте и метрополитене. Одинаковая стоимость проезда на всех видах городского транспорта позволяет вернуть единый проездной на все виды транспорта.

- Будет возврат и к единому проездному на четыре вида транспорта, будет включен в пересадочный тариф метрополитен, - говорит заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта Алексей Бубнов.

Также, по словам представителя городской власти, в наземном транспорте сохранят скидки, которые действуют сейчас по ЕКАРТе.