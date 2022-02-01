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Экономика1 февраля 2022 9:34

В Екатеринбурге вернут единый проездной на 4 вида транспорта

Метрополитен включат в пересадочный тариф
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Цены на проезд подрастут с 11 февраля 2022 года

Цены на проезд подрастут с 11 февраля 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после повышения стоимости проезда с 11 февраля 2022 года цена на билет сравняется в наземном транспорте и метрополитене. Одинаковая стоимость проезда на всех видах городского транспорта позволяет вернуть единый проездной на все виды транспорта.

- Будет возврат и к единому проездному на четыре вида транспорта, будет включен в пересадочный тариф метрополитен, - говорит заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта Алексей Бубнов.

Также, по словам представителя городской власти, в наземном транспорте сохранят скидки, которые действуют сейчас по ЕКАРТе.

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