В промзоне на Эльмаше двое суток тушили крупный пожар

Огонь распространился на огромной площади. Фото: читатель "КП"

Пожарные Екатеринбурга на протяжении двух суток тушили большой пожар, которые произошел в складском помещении в промышленной зоне по улице Аппаратная на Эльмаше.

Сообщение о возгорании склада поступило в пятницу, 14 октября, в 16:32. К ночи площадь пожара составила 4 800 квадратных метров. Огромный столб черного дыма был виден даже из соседних городов Березовский, Верхняя Пышма и Среднеуральск. В огне пострадал арендодатель сгоревших помещений, его доставили в больницу с 20% ожогов тела.

Фото: читатель "КП"

Открытый огонь удалось потушить в 12:03 16 октября. Сейчас пожарные в составе 55 человек при помощи 15 единиц спецтехники продолжают проливку помещений, сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

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