Спасатели локализовали пожар в промзоне Екатеринбурга

Пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасателям удалось локализовать пожар на улице Аппартная, 7/1 в Екатеринбурге. Огонь действует на площади в 4,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- В условиях быстрого распространения огня и высокой температуры пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания, - говорится в сообщении.

В ангаре загорелась пластиковая продукция. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Локализовать пожар получилось 15 октября в 00:04. Спасатели активно помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий, на которые мог перекинуться огонь.

Крупный пожар в промзоне вспыхнул 14 октября. В ангаре загорелась пластиковая продукция. Сообщение о возгорании поступило МЧС в 16:32. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. От огня в ангаре обрушилась крыша. Спасателям не хватало воды для тушения.

Позже стало известно об одном пострадавшем. Им оказался один из арендодателей помещения. Он получил ожоги. В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.