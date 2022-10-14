В крупном пожаре в промзоне Екатеринбурга пострадал человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В крупном пожаре, который произошел в промзоне Екатеринбурга, пострадал человек. Как оказалось, это один из арендодателей помещения, во время происшествия он получил ожоги. В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

- Прокуратура Орджоникидзевского района взяла на контроль проверку в связи с травмированием мужчины в пожаре в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, у него зафиксированы ожоги 3% площади тела, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, серьезный пожар вспыхнул на улице Аппаратной днем 14 октября, сначала его площадь составляла 100 «квадратов», однако стремительно выросла до четырех тысяч из-за специфики хранящегося на складе материала. Для борьбы с огнем задействовали больше 100 человек и 32 единицы спецтехники, в том числе пожарный поезд и поливомоечные машины.