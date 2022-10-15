Улица Крапивина появится в Екатеринбурге в 2023 году

Также власти хотят провести кинопоказы и сделать книжно-иллюстративную экспозицию, посвященные Крапивину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица в честь скончавшегося детского писателя Владислава Крапивина появится в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом рассказал замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

- Также у нас есть планы по мемориальным доскам, которые должны будут находиться в доме или домах, где жил Владислав Петрович, - добавил он.

Помимо этого, в 2023 году власти хотят провести кинопоказы и сделать книжно-иллюстративную экспозицию, посвященные Крапивину.

Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в больнице. Его похоронили в Екатеринбурге 3 сентября. Среди тех, кто пришел попрощаться с писателем были и представители администрации Екатеринбурга и правительства области. На панихиде действующий тогда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в честь писателя назовут одну из улиц столицы Урала.