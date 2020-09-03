Именем Владислава Крапивина в Екатеринбурге назовут улицу

Панихида прошла в Храме-на-Крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 сентября, в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоялась панихида по писателю Владиславу Крапивину. На панихиде мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что память о писателе будет увековечена на карте столицы Урала.

- Мы конечно же будем принимать решение о присвоении имени Владислава Крапивина одной из городских улиц, - сказал Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга.

Владислав Крапивин скончался 1 сентября утром в больнице. На прощание с легендарным автором пришли сотни людей, включая представителей регионального правительства и администрации Екатеринбурга.

Наши журналисты вели онлайн-трансляцию с прощания.