Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в город за полярным кругом

Время в пути составит 3 часа 50 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «РусЛайн» запустит осенью-зимой 2022 года рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар. Это единственный город в Ненецком автономном округе. Он находится за Северным полярным кругом.

Время в пути составит 3 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от семи тысяч рублей. Перевозить пассажиров будут канадские самолеты Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 кресел.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает полеты из Екатеринбурга в Минск. Первый рейс запланирован на 26 октября. Стоимость билета в одну сторону составит от 7,7 тысячи рублей.

А с 5 сентября авиакомпания «Икар» запустила новые рейсы из Екатеринбурга в Астрахань. Они проходят дважды в неделю по понедельникам и пятница.