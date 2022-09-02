В Екатеринбурге запускают новые рейсы в Астрахань

Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 190, которые вмещают 110 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Икар» запускает новые рейсы из Екатеринбурга в Астрахань. Полеты начнут выполнять с 5 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

- Полеты из Кольцово запланированы дважды в неделю по понедельникам и пятница, - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 190, которые вмещают 110 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга назначен на 23:50, прибытие в Астрахань – на 01:30 на следующий день. Вылет из Астрахани запланирован в 19:15, прилет в Кольцово - в 22.50.

Ранее из Екатеринбурга начали летать новые рейсы в турецкую Анталью. Их выполняет авиакомпания Southwind Airlines. Первый самолет вылетел 14 августа.