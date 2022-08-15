Из Екатеринбурга начали летать новые рейсы в Турцию

Первый самолет вылетел 14 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга начали летать новые рейсы в турецкую Анталью. Их будет выполнять авиакомпания Southwind Airlines. Первый самолет вылетел 14 августа, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

- Лайнер Airbus A321 вылетел на популярный средиземноморский курорт с полной загрузкой в 01:44, - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполнять два раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 01:00 по четвергам и воскресеньям, а прибытие - на 04:00. Из Антальи авиалайнеры будут отправляться в 17:25 по средам и субботам. Прилет в Кольцово намечен на 23:55.

Сейчас в Анатлью выполняют полеты авиакомпании Corendon Airlines, Azur Air и Red Wings.