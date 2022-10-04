«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск

Стоимость билета в одну сторону составит от 7.7 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямое сообщение из Екатеринбурга в Минск. Первые рейсы будут выполнены 26 октября. Известно, что стоимость билета в одну сторону составит от 7.7 тысяч рублей и от 12.6 тысяч – туда и обратно.

- Для полетов в Беларусь не требуется виза, загранпаспорт и знание иностранных языков. А еще здесь: древние замки, дворцовые комплексы, старинные церкви. В Минске включите в программу пребывания: Верхний город, Лошицкую усадьбу, Красный костел, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга возобновляется авиасообщение с Баку, приостановленное в марте 2022 года. Самолеты в столицу Азербайджана начнут летать с 31 июля. Рейсы на отечественных самолетах SSJ-100 будет выполнять авиакомпания «Ираэро».