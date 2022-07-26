Из Екатеринбурга возобновляются рейсы в Баку

Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у жителей Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга возобновляется авиасообщение с Баку, приостановленное в марте 2022 года. Самолеты в столицу Азербайджана начнут летать с 31 июля. Рейсы на отечественных самолетах SSJ-100 будет выполнять авиакомпания «Ираэро».

- Рейсы будут выполнять два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям - в 17:20, по средам - в 20:20. Прибытие в Баку в 19:20 и 22:20 соответственно, - рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

В авиагавани отметили, что рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у жителей Свердловской области. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров.

Напомним, 23 июля было восстановлено авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом также приостановленное в марте 2022 года. Чартерные рейсы на популярный египетский курорт будут выполняться раз в 10-11 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 пассажиров.