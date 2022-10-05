Изрезанная в Екатеринбурге школьница вернулась к обучению

2 сентября девочке изрезали лицо. Фото: соцсети/СУ СКР по Свердловской области

Школьница из поселка Исток, пострадавшая в результате нападения 2 сентября, вернулась к занятиям. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил отец несовершеннолетней.

- Состояние нормальное. Суда еще не было, - пояснил Виталий.

Напомним, что 15-летний Александр (имя изменено – прим.ред) сбежал из дома в День знаний. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункта «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Школьнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сейчас ученица 10 класса находится в реанимации с множественными ранениями.

- 16-летнюю школьницу из посёлка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение после нападения молодого человека, - ранее сообщали в СУ СКР по Свердловской области.

Несколько дней школьница находилась в реанимации. Обвиняемого арестовали до 1 ноября.