Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга рассказал, как аннулировал повестку в армию. Дмитрию 34 года. Воинское звание у него младший сержант, но боевого опыта нет, только год срочной службы за плечами.

-Я получил повестку, но как работник связи имел право на отсрочку от мобилизации. Взял на работе справку для военкомата, что я задействован в обеспечении целостности функционирования средств связи, копию трудового договора, копию диплома. С этим всем добром пришел в Верх-Исетский военкомат, и повестку аннулировали. Проблем с этим не возникло никаких, - рассказал Дмитрий порталу E1.RU.

Ранее мы рассказывали историю многодетного отца из Сухого Лога. Семье удалось добиться аннулирования повестки для Михаила Соколова, воспитывающего четверых детей.

А в Екатеринбурге жена заместителя управления службы безопасности УрФУ Максима Кузьменко добивается возвращения мужа домой.

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