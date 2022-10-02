В метро Екатеринбурга задержали обнаженную девушку

После проверки документов девушки были отпущены. Фото: телеграмм-канал @CHP_EKB

На станции метро «Ботаническая» сотрудники полиции задержали девушек, которые устроили фотосессию в обнаженном наряде. К счастью «модели», обошлось без административного протокола.

- Сотрудники полиции напомнили девушкам о необходимости соблюдения общественного порядка и требований личной безопасности на транспорте. После проверки документов гражданки были отпущены, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД.

Напомним, что за танцы в обнаженном виде летом этого года была арестована тверкерша Яна Кэт. Не обошлось без приключений и в День знаний, когда в гимназию ученик пришел в женском платье.