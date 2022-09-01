Ученик 7 класса решил пошутить в День знаний

Ученик 7 класса школы № 108 имени Василия Татищева пришел на торжественную линейку в День знаний в женском платье. Как стало известно «КП-Екатеринбург», сообщение о странном поведении 13-летнего Александра (имя изменено – прим.ред.) поступило в правоохранительные органы 1 сентября.

- Потихоньку собираем документы на эту семью. Позже станет понятно, будет ли какая-то проверка. Он просто хотел пошутить. Уже получил «по шапке» за это, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Отец Саши подтвердил, что его сын пришел в школу в женской одежде. Отвечать на вопрос о возможном наказании для подростка он отказался.

- Я сейчас не готов что-либо рассказывать. Да и что тут скажешь? Он просто дурачился, - пояснил «КП-Екатеринбург» отец школьника.

В пресс-службе мэрии пока не комментируют ситуацию. Стоит напомнить, что окончание прошлого учебного года ознаменовал ЛГБТ-скандал в лицее № 12. В итоге завуча понизили в должности и оштрафовали на 40 тысяч рублей.