Журналисты «КП» пообщались с главной танцовщицей этого лета в Екатеринбурге. Фото: предоставлено Яной Кэт

«19 июля 2022 в период с 14:00 до 14:10 находилась в общественном месте у здания, расположенного по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, д. 3, где исполнила танец «Тверк» с музыкальным сопровождением (в движениях которого активно используется работа мышц ягодиц и бедер, исполняется в сексуальной провокационной форме), публично демонстрируя проходящим мимо гражданам (т.е неопределенному кругу лиц) обнаженные участки ягодиц, на которых имелась надпись «И что?», пренебрегая общепринятыми нормами поведения в обществе, тем самым оскорбительно приставала к гражданам, чем грубо нарушила общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу», - говорится в постановлении по административному делу танцовщицы Яны Кэт (Слоевой), которая поплатилась за танец у Ельцин Центра тремя сутками ареста.

Новость о задержании 21-летней преподавательницы танцев облетела всю Россию. Мнения о необходимости такого наказания разделились. Кто-то считает, что девушка невиновна. Другие же поддержали решение суда. К слову, Яна могла отделаться штрафом или пробыть в изоляторе до 15 дней.

Впервые после освобождения тверкерша рассказала о том, почему решила обжаловать вердикт, и будет ли танцевать на улице в будущем.

ТВЕРК НЕ ТЯНЕТ НА АРЕСТ

Мы встречаемся с Яной перед очередной тренировкой. Кажется, что история с арестом не могла сыграть злую шутку с юной танцовщицей. Желающих научиться красиво трясти ягодицами хоть отбавляй.

- Я танцую тверк с 16 лет, а уже с 18 стала преподавать его, - начала свой рассказ Яна Кэт. - Очень классное направление, раскрепощает. Особенно если все детство была «мышкой».

После трех суток в изоляторе Яна вернулась к тренировкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на резонанс, вины за танец у президентского центра Яна не испытывает. И даже подала апелляцию в Свердловский областной суд в надежде на оправдательный приговор.

- Что такое Ельцин Центр? Это центр, где есть кафешки, фитинесс-центр. Я просто выбрала красивый фон. Это не был протест самому Ельцин Центру и я никак не связывала свой танец с Ельцин Центром. Я же не в нем станцевала, просто около. Все произошло комично. Перед тренировкой мне позвонила полиция. Меня отвезли в отдел. Там я осталась ночевать. Изначально мне говорили, что отпустят. Но, к сожалению, пришлось сидеть в «обезьяннике», - вспоминает в разговоре с «КП-Екатеринбург» Яна.

По ее словам, она ожидала лишь беседы в отделе полиции. Хотя именно к правоохранителям она претензий не имеет. А наоборот – благодарит за лояльное отношение.

- Объективно – тверк не тянет на арест, - говорит танцовщица. - Не тянет на правонарушение. Это просто танец! Я никого не оскорбляла, не приставала. Не наносила физические и моральные увечья. Я просто станцевала. За танец – арест? Ну ладно. Девчонке в юбке просидеть в камере и так стресс, а потом еще получить двое суток «сверху». Многие друзья рассказывали, что в полиции могут грубить. Но в моем случае все было хорошо. Полиция наоборот меня успокаивала. Видели, что у девочки истерика. Из-за того, что история прогремела ,в ИВС меня узнали. Смешная история: девчонка попала в изолятор из-за танца. Мне кажется, там я единственный такой «экспонат».

Родные Яны были в шоке от ее ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТАНЦЕВАТЬ БУДУ, НО НЕ ТАК, КАК РАНЬШЕ

После освобождения Яна была неприятно удивлена тем, как в СМИ освещали ее задержание. Считает, что во многом из-за журналистов оказалась за решеткой.

- СМИ очень сильно расфорсили. Называли меня полуголой учительницей. А то, что я преподаватель тверка маленьким шрифтом дописывали. Конечно этот резонанс, что «полуголая училка вышла чуть ли не в трусах станцевала» дошел до полиции. Если я выйду и снова станцую Ельцин Центра – меня, скорее всего, закроют. Я буду танцевать, но не так, как раньше. В рамках приличия, видимо с какими-то правилами. У Ельцин Центра танцевать больше не буду! - объясняет Яна.

В ближайшее время ждать провокационных танцев на улицах от Яны Кэт не стоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для нее предстоящая апелляция – вопрос принципа. Хочет попытаться доказать самой себе и окружающим, что она не согласна с решением суда.

- В семье к аресту отнеслись ужасно. Никто не думал, что из всей семьи посадят меня. Девочку, которая тише воды – ниже травы. Мама встретила меня из изолятора. Мы быстро уехали на дачу, - добавила Яна.

Ранее мы публиковали мнение адвоката Дмитрия Ушакова. Бывший следователь СКР посчитал наказание для тверкерши слишком суровым.

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