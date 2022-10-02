Труппа возвращалась домой из Первоуральска. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Прокуратура Новолялинского района взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с гибелью в ДТП актеров театра кукол Краснотурьинска. Труппа из 16 человек возвращалась домой с гастролей из Первоуральска.

- По имеющейся информации, около 23 часов 1 октября произошло ДТП на 289 километре трассы Екатеринбург - Серов на территории Новолялинского района с участием пассажирского автобуса ПАЗ и грузовика МАН, - отметили в надзорном ведомстве.

В результате столкновения погибли 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Также в больницу Новой Ляли был доставлен актер Егор Старцев. У него растяжение шеи и порезы головы.

- Наша группа возвращалась с гастролей из Первоуральска, - рассказал в разговоре с «КП-Екатеринбург» актер. - Время было позднее, и все спали в автобусе. Проснулся я от сильного удара об стену. Меня стали выводить из автобуса, и я увидел двух людей на полу без движения. Как позже выяснилось, водитель фуры выехал на встречную полосу. То ли он уснул, то ли что, не ясно. Наш водитель пытался избежать лобового столкновения, стал выруливать, но удар все равно пришелся в бок автобуса. Именно там сидели Юля и Кристина. Это были лучшие люди, которых я знал. У Юли есть муж, а у Кристины остался муж и несовершеннолетний сын.