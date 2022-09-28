В Екатеринбурге завершили поиски мужчины, который ушел в аптеку и пропал

С 18 сентября о местонахождении мужчины ничего не было известно Фото: "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге завершили поиски 33-летнего Александра Клименко. В воскресенье, 18 сентября, он вышел из дома в аптеку, чтобы купить лекарство и пропал. Дома его ждали девушка и мама. Поисками Александра занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, Жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, в Среднеуральске продолжаются поиски 29-летнего Ярослава Еремяна. О его местонахождении ничего неизвестно с 2 сентября. В «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку, из которой следует, что ни у кого нет информации, во что был одет Ярослав в день пропажи. Известно только, что он ростом 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение, у него карие глаза и черные волосы.