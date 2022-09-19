В Среднеуральске третью неделю разыскивают 29-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Среднеуральске третью неделю разыскивают 29-летнего Ярослава Еремяна. О его местонахождении ничего неизвестно с 2 сентября. Поисками мужчины называются волонтеры и сотрудники полиции.

В «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку, из которой следует, что ни у кого нет информации, во что был одет Ярослав в день пропажи. Известно только, что он ростом 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение, у него карие глаза и черные волосы.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: Лиза Алерт

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 28-летнюю Викторию Бондаренко, пропавшую 6 сентября. В этот день она вышла из дома и больше не возвращалась.