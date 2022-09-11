В Екатеринбурге пятый день ищут пропавшую 28-летнюю женщину

По одной из версий, пропавшая женщина может находиться на Уралмаше. Фото: vk.com/lizaalertekb

В Екатеринбурге волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 28-летнюю Викторию Бондаренко, пропавшую 6 сентября. В этот день она вышла из дома и больше не возвращалась. О ее судьбе ничего не известно уже пять дней. Ее рост 165 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зеленые. Была одета в темно-синюю джинсовую ветровку, черно-белую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

- Адекватная хорошая девочка из благополучной семьи. Просто ушла и не вернулась. Она может находиться на Уралмаше, - рассказала Екатерина, инфорг поискового отряда.

В поисковом отряде уточнили, что дома девушку ждет мама.