Близкие раскрыли детали загадочного исчезновения мужчины в центре Екатеринбурга

Александр официально не работал, но долгов у него не было. Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 33-летний Александр Клименко. Связь с ним потеряна с 18 сентября. Мужчина вышел вечером, около 18:00 в аптеку за лекарством от простуды и пропал. Девушка пропавшего Александра Унисихина рассказала «КП-Екатеринбург» о том, как они жили с пропавшим молодым человеком.

ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ

Александр Клименко со своей девушкой в отношениях полтора года. Родом они из Каменска-Уральского. Раньше Александр работал в строительной бригаде, но компания обанкротилась, и он остался без работы.

- За все время, которое мы вместе мой парень не пропадал. Вредных привычек у Саши нет. Он не курит и не пьет. С работы Александра и бригаду из-за кризиса уволили 12 августа. Официально Саша нигде не работал, но ездил в начале сентября в Санкт-Петербург на строительный объект, - рассказывает девушка пропавшего Александра Унисихина.

Пара выезжала в Каменск-Уральский, чтобы помочь родителям Александры с ремонтом. Кроме того, вместе с ними они должны были отправиться в Абхазию 19 сентября.

- Поездку пришлось отменить по моей инициативе, так как я нашла официальную работу. После поездки в Каменск-Уральский Саша заболел. У него была обычная простуда, - отмечает Александра.

Молодая пара жила в доме на улице Степана Разина. В тот день, 18 сентября, Александра ушла на работу около 13:00. По ее словам, с парнем она была на связи во время перерыва и созванивалась. Александр сказал ей, что его самочувствие ухудшилось, и у него поднялась температура.

- Саша был дома. Сказал мне в 16:58, что пойдет в аптеку. А потом, я была на работе и не смогла ответить на звонок. Последний вызов был в 17:45 от Саши. Когда я пришла с работы, то дома его не было, также он забрал с собой сумку с документами. В нас в доме есть аптека, думаю, что он мог заходить туда, - продолжает Александра Унисихина.

Пара живет вместе полтора года

По словам Александры, конфликтов и проблем в отношениях у пары не было. Также она отметила, что каких-то долгов Александр не имел.

- Я стала звонить родителям Саши, друзьям. Как я выяснила, последняя, кому он набирал, была именно я. В сети он был в 18:00, 18 сентября, и с тех пор его телефон недоступен. На записи с камер наблюдения аптеки не попадают, - говорит девушка пропавшего.

ВИДЕЛИ НА БОТАНИКЕ

Волонтеры сообщали Александре, что мужчина, который похож на ее молодого человека был замечен в районе Ботаники. Очевидцы встретили его вечером, 20 сентября.

- Волонтеры сказали, что увидели мужчину, похожего на Сашу около торгового центра «Дирижабль». Не знаю, он ли это был, но я ночью поехала туда и стала спрашивать продавцов и консультантов. Мы заходили и в букмекерские конторы, там нам сказали, что его не встречали, - продолжает Александра.

Также Александра добавила, что в день пропажи ее парень ни с кем не переписывался по поводу встреч, поездок. В полиции Екатеринбурга также прокомментировали поиски Александра Клименко.

- Заявление о розыске поступило в отдел полиции №5 Ленинского района. Сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Екатеринбурга.

Особые приметы Александра: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения он носил черную куртку, серую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки.