В Екатеринбурге 33-летний мужчина ушел в аптеку и не вернулся

Последний раз Александра видели в Ботаническом районе Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге разыскивают 33-летнего Александра Клименко. В воскресенье, 18 сентября, он вышел из дома в аптеку, чтобы купить лекарство и пропал.

- Александр ушел из дома в Ленинском районе 18 сентября. Последний раз его видели в Ботаническом районе. Дома его ждут мама и девушка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 176 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: светло-русые

Был одет: черная куртка, серая кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.