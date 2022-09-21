В Екатеринбурге 33-летний мужчина ушел в аптеку и не вернулся

Последний раз Александра видели в Ботаническом районе Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге разыскивают 33-летнего Александра Клименко. В воскресенье, 18 сентября, он вышел из дома в аптеку, чтобы купить лекарство и пропал.
- Александр ушел из дома в Ленинском районе 18 сентября. Последний раз его видели в Ботаническом районе. Дома его ждут мама и девушка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 176 см.
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: светло-русые
Был одет: черная куртка, серая кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.