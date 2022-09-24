В районе Автовокзала нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружили жильцы домов во дворе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители двора домов на Белинского-Щорса, 24 сентября, обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета и полиции.

- Проводится проверка следственным отделом Ленинского района. Сотрудники осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Кроме того, в областном главке также прокомментировали инцидент.

- Сыщики установили личность умершего: это мужчина 1984 года рождения. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в августе в Нижнем Тагиле был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установить не удалось. А его тело было прибито гвоздями к полу.