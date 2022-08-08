В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли прибитый гвоздями к полу труп мужчины

На данный момент проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подвале Нижнего Тагила нашли прибитый гвоздями к полу труп мужчины. Как сообщает источник Е1, связанный с ритуальными услугами, личность погибшего не удалось установить, так как тело находилось в воде и успело разбухнуть и разложиться. На данный момент проводится проверка.

Редакция "КП-Екатеринбург" обратилась за подробностями в Следственный комитет по Свердловской области. Ведомство не стало отрицать произошедшее, но от комментариев отказалось.

Ранее мы писали, что житель Екатеринбурга Ильяс Маленков скончался после забега «Европа-Азия». 37-летний мужчина должен был пробежать 10 километров, но сумел преодолеть всего лишь 8,5 километров. После третьей контрольной точки мужчине стало плохо.