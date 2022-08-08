У бегуна-любителя остался маленький сын. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»/ соцсети

Житель Екатеринбурга Ильяс Маленков скончался после забега «Европа-Азия». 37-летний мужчина должен был пробежать 10 километров, но сумел преодолеть всего лишь 8,5 километров. После третьей контрольной точки мужчине стало плохо. На место приехала бригада скорой помощи, но спасти жизнь Ильясу не удалось.

- У нас все участники получают допуск к забегу только после предоставления медицинской справки. Данный участник получил справку 5 августа. В ней указано «практически здоров». Как мне сообщили, скорая увезла его в стабильном состоянии. Что было дальше и в какой больнице он был мне неизвестно. У него темп был 5 минут 24 секунды на километр. То есть это любительский уровень, - пояснил «КП-Екатеринбург» директор забега «Европа-Азия» Андрей Уткин.

Ильяс Маленков работал на Свердловской железной дороге. Коллеги также подтвердили информацию о смерти.

- К сожалению это печальная правда. У него остался маленький сын, в садик еще ходит, - ответил коллега Ильяса. - Ему стало плохо, поднялась температура тела до 41, что неудивительно в такую жару и при такой нагрузке. Ночью впал в кому и около 8 утра скончался.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось. Мы отправили запрос на станцию скорой помощи. Там ответили, что не обслуживали данный вызов. Предположительно, бегуну оказывали помощь врачи территориального центра Медицины катастроф.

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