Раскрыты подробности смерти спортсмена на забеге «Европа-Азия»

У мужчины остался маленький сын. Фото: соцсети

Организаторы марафона «Европа-Азия» раскрыли подробности смерти спортсмена-любителя Ильяса Маленкова. Мужчина был заявлен на дистанцию 10 километров, но почувствовал себя плохо после третьего контрольного пункта.

- Ильяс принимал участие в забеге на дистанцию 10 км. По пути прохождения дистанции ему стало плохо. Ильяс незамедлительно был госпитализирован в ЦГБ №1 в стабильном состоянии. К большому сожалению, в больнице он скончался, - сообщили организаторы. Причина смерти Ильяса пока неизвестна. По словам родственников, заключение о смерти будет готово 9 августа. У мужчины остался маленький сын.

- Стоит отметить, что Ильяс не раз принимал участие в забегах, - добавили организаторы забега. - И в этот раз перед выходом на дистанцию молодой человек прошел медицинское обследование и, согласно регламенту соревнований, предоставил организаторам медицинскую справку с допуском к забегу.

Ранее директор забега «Европа-Азия» Андрей Уткин сообщал, что у бегуна была свежая медицинская справка. Допуск был получен в начале августа.