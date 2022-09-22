Полузащитник футбольного клуба «Урал» дебютировал в составе молодежной сборной России

Юрий появился на поле на 60-й минуте при счете 1:1. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Железнов дебютировал в составе молодежной сборной России. Игрок сыграл в товарищеском матче против сверстников из сборной Белоруссии.

- Юрий появился на поле на 60-й минуте при счете 1:1. В итоге встреча завершилась победой россиян 6:1. Поздравляем Юрия с этим событием! Отметим, что следующий матч молодежка России проведет 24-го сентября против Казахстана, - сообщили в пресс-службе «Урала».

Напомним, в начале сентября полузащитник футбольного клуба «Урала» Остон Урунов получил приглашение сыграть за сборную Азербайджана. Национальная команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Республику Корея в период с 19 по 28 сентября.

В ходе данных сборов запланировано провести два товарищеских матча с Камеруном и Коста-Рикой, участниками ЧМ-2022.