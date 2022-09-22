В Екатеринбурге завершили поиски 18-летней девушки

Девушку разыскивали волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 18-летней Шахнозы Дураевой. Девушка пропала 16 сентября в Академическом районе. Ее нашли на пятые сутки поисков. Разыскивали Шахнозу Дураеву сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! – сообщили волонтеры.

Напомним, в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 33-летний Александр Клименко. Связь с ним потеряна с 18 сентября. Мужчина вышел вечером, около 18:00 в аптеку за лекарством от простуды и пропал. Корреспонденты «КП-Екатеринбург» поговорили с девушкой пропавшего.