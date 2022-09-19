В Екатеринбурге пропала 18-летняя девушка

Девушка вышла из дома 16 сентября и перестала выходить на связь. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшую 18-летнюю Шазнозу Муххамадалиевну Джураеву. Девушка вышла из дома 16 сентября и перестала выходить на связь.

Последний раз ее видели в Академическом районе города. С тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, темные волосы, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения она была одета куртку белого цвета, синие джинсы и кроссовки белого цвета. - Розыском пропавшей занимается отдел полиции №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-11 либо 102 (02), - добавили в полиции.

Если вы знаете, где может находиться девушка, сообщите любую информацию по номеру 89000440220 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».