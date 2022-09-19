Собчак вновь обратилась к мэру Екатеринбурга из-за горячей воды на Вторчермете

До этого Собчак хвалила мэра столицы Урала за решение проблемы с горячей водой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Ксений Собчак вновь обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову из-за отключения горячей воды на Патриса Лумумбы, 2. Ее не было в здании два года. 30 августа воду дали. Однако 19 сентября стало известно, что ее снова отключили.

- Где вода, Лебовски? – написала в своем telegram-канале Собчак.

Она отметила, что Орлов обещал решить проблему с горячей водой. По словам телеведущей, в местной управляющей компании говорят, что перебои связаны с низкими параметрами горячей воды на входе и отсутствием давления.

В Екатеринбургской теплосетевой компании «КП-Екатеринбург» заявили, что у них нет ограничений и прорывов. Там объяснили, что сети принадлежат военному городку. На место выехала оперативная выездная бригада теплосетевой компании. Позже в ЕТК сообщили, что направят информацию в администрацию района.

Ранее Собчак хвалила Орлова за решение проблемы с горячей водой в доме на Патриса Лумумбы. Она заявила, что он молодец. Однако добавила, что он будет таким, если все «не пойдет прахом» к ноябрю или раньше.