В доме да года не было горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Вторчермета, за которых заступилась Собчак, снова отключили горячую воду. Об этом жители сообщили URA.RU.

- В доме на Патриса Лумумбы снова нет горячей воды, - рассказал житель дома.

В управляющей компании «РЭМП УЖСК», которая обслуживает дом, изданию заявили, что в доме низкие параметры горячей воды и что передали обращение жильцов в теплосети.

- У нас ни ограничений, ни прорывов в этом районе нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЕТК».

В пресс-службе компании также объяснили, что сети принадлежат 19 военному городку. Тем не менее, оперативная выездная бригада теплосетевой компании выехала на место, чтобы выяснить, что произошло и замерить параметры.

Позже в Екатеринбургской теплосетевой компании «КП-Екатеринбург» сообщили, что направят информацию в администрацию района. При этом там добавили ,что с их стороны отклонений от параметров по данному адресу нет и за информацией по поводу отсутствия горячей воды необходимо обращаться к руководству воинской части, на балансе которой находятся тепловые сети.